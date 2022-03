Unfallflucht in der Raiffeisenstraße: Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist am Donnerstagnachmittag in Nördlingen ein Wagen angefahren worden. Die Polizei sucht nun nach der oder dem Unbekannten.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter ist am Donnerstagnachmittag in der Raiffeisenstraße in Nördlingen vermutlich beim Ein- oder Ausparken in einen grauen Audi gefahren. Dabei wurde das linke Heck des geparkten Audi beschädigt, die Verursacherin oder der Verursacher fuhr aber davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unfallflucht in Nördlingen: Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro

Laut Polizei kam es zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr auf dem Kundenparkplatz in der Raiffeisenstraße zu dem Unfall. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet deshalb unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)