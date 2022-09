Unfallflucht in der Riomer Straße

Ein Auto wird am Mittwoch in der Riomer Straße angefahren. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In der Riomer Straße in Nördlingen ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18. 30 Uhr ein geparkter grauer Mercedes beschädigt worden. Der Unfallverursacher stieß nach Polizeiangaben vermutlich beim Rangieren gegen den hinteren rechten Kotflügel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Danach flüchtete der Täter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)