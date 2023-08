Unfallflucht in Nördlingen: Hinterlassener Zettel verschwindet

Bei den Kornschrannen beschädigt eine Autofahrerin ein geparktes Auto. Die Unfallverursacherin hinterlässt einen Zettel, der kurz darauf jedoch verschwindet.

Eine Passantin hat in Nördlingen am Dienstag beobachtet, wie eine Autofahrerin beim rückwärts Ausparken ein Auto beschädigt hat. Wie die Polizei berichtet, streifte die circa 45-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr ein geparktes Auto Bei den Kornschrannen. Die Passantin sprach die Verursacherin auf den entstandenen Schaden an und riet ihr, die Polizei zu verständigen.

Die Unfallverursacherin brachte daraufhin einen Zettel an der Windschutzscheibe an, der aber kurze Zeit später wieder verschwunden war. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.