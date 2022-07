Unfallflucht in Nördlingen

Auf dem Parkplatz an der Augsburger Turnhalle wird ein Pkw an der Fahrertüre beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein VW Golf-Plus ist am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Turnhalle in der Augsburger Straße abgestellt worden. In diesem Zeitraum wurde der Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug gestreift und an der Fahrertüre beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)