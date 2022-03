Unfallflucht in Nördlingen: Polizei sucht Zeugen aus der Herrengasse

Ein Auto wurde in Nördlingen angefahren, doch der Fahrer oder die Fahrerin kümmerte sich nicht um den Schaden. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

In der Zeit zwischen Montag, 14. März, und Montag, 21. März, ist ein in der Herrengasse in Nördlingen geparkter Pkw beschädigt worden. Die bislang unbekannte Person touchierte den grünen Opel Corsa an der hinteren linken Fahrzeugseite und verursachte dabei laut Polizeibericht einen Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Den Pflichten als Unfallverursacher kam die Person nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)