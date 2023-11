Unfallflucht in Nördlingen: Verursacher beschädigt geparktes Auto

Eine Passantin beobachtet, wie ein Mann beim Einparken in Nördlingen ein Auto beschädigt. Der Verursacher kümmert sich nicht um den Schaden.

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag beim Einparken in Nördlingen ein Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden, der gegen 15.40 Uhr entstand. Eine Passantin beobachtete die Tat und meldete den Unfall, sodass der Fahrzeugführer ermittelt werden konnte. Er hatte mit seinem linken Vorderreifen die Seitentür eines geparkten Autos gestreift – dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

