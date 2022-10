Unfallflucht mit 4000 Euro Schaden in Nördlingen

Eine Unfallflucht hat sich in Nördlingen ereignet. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat ein Auto in Nördlingen beschädigt und sich nicht um den Vorfall gekümmert. Wie die Polizei mitteilt, ist am Dienstag ein in der Dr.-Mainer-Straße geparkter Pkw wohl von einem Fahrer oder einer Fahrerin mit einem weißen Fahrzeug beschädigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 10 und 17 Uhr, das beschädigte Auto war in einem Hofraum unter einem Carport abgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

