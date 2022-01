Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen

Ein Auto ist in Nördlingen beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Ein geparktes Auto ist in der Zeit zwischen Sonntag, 23. Januar, 19 Uhr, und Montag, 24. Januar, 23.55 Uhr, in der Tetschen-Bodenbacher-Straße beschädigt worden. Die bislang unbekannte Person stieß gegen den schwarzen Opel, verursachte einen Sachschaden am linken Fahrzeugheck in Höhe von circa 500 Euro und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise an die Beamten unter Telefon 09081/29560. (AZ)