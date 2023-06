Unfallflucht vor Nördlinger Verbraucherausstellung

Nachdem er auf dem Parkplatz bei der Nördlinger Mess' einen schwarzen BMW angefahren hat, flüchtet ein Autofahrer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Großparkplatz des Verbrauchermarktes der Rieser Mess' hat am Mittwoch ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Nördlinger Raiffeisenstraße geparkten schwarzen BMW angefahren. In der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr war die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher gegen die hintere Stoßstange des Wagens gestoßen, so die Nördlinger Polizei. Sie vermutet, dass der Unfall beim Rangieren geschah. Die Person sei ihren Pflichten als Unfallverursacher jedoch nicht nachgekommen, sondern geflüchtet. Der angerichtete Sachschaden umfasst ca. 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)