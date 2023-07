Unfallfluchten in Nördlingen: Straßenlaterne und Auto angefahren

Zwei unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigen in Nördlingen eine Laterne und ein Auto. Keiner der Täter kümmert sich um den Schaden. Die Polizei ermittelt.

Eine Straßenlaterne ist zwischen Mittwoch und Freitag in Nördlingen angefahren worden. Laut Angaben der Polizei wurde die Laterne in der Industriestraße von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht.

Ein weiterer unbekannter Täter fuhr in Nördlingen am Donnerstag ein weißes Auto an. Wie die Polizei berichtet, stieß der Verkehrsteilnehmer zwischen 18.30 und 19 Uhr am Tändelmarkt gegen die hintere Tür der Beifahrerseite und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Verursacher floh daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Unfällen und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

