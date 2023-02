Unfallflüchtige in Nördlingen beschäftigen die Polizei

In einem Fall notiert ein Passant das Kennzeichen. Der Verursacher erhält gleich zwei Anzeigen. Im anderen Fall sucht die Polizei weiter nach Hinweisen.

Weil ein 20-Jähriger sich nicht um den Schaden nach einem Unfall gekümmert hat, muss er mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Er erhält nicht nur eine Strafanzeige, sondern sogar zwei. Der Vorfall soll sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag in Nördlingen ereignet haben. Der Unfallverursacher touchierte beim Rangieren ein Auto am hinteren rechten Radlauf und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Danach flüchtete der junge Fahrer, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein Passant notierte sich zum Glück das Kennzeichen des Unfallverursachers und hinterließ der Geschädigten eine Nachricht, so die Polizei weiter. Dadurch konnte der 20-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. Bei den Ermittlungen stellten die Polizisten aus Donauwörth zudem fest, dass der junge Mann im Besitz von Marihuana war. Nun erhält der 20-Jährige zwei Anzeigen.

Nach Unfall in der Würzburger Straße sucht die Polizei nach Hinweisen

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag ist außerdem in der Würzburger Straße ein weißer Audi am vorderen rechten Kotflügel beschädigt worden. Der Unfallverursacher stieß mit der Tür seines Pkw dagegen und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, vermutet die Polizei. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam er allerdings nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)