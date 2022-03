Ungewöhnlicher Unfall: Fußgänger prallt betrunken in Auto

Einem 18-Jährigen passierte an einem Kreisverkehr in Nördlingen ein ungewöhnlicher Unfall. Ein Fußgänger verursachte einen vierstelligen Schaden.

Ein 51-jähriger Fußgänger soll am Montagnachmittag in Nördlingen der Verursacher eines ungewöhnlichen Unfalls gewesen sein. Ein 18-Jähriger fuhr auf der Bürgermeister-Reiser-Straße in Richtung des Kreisverkehrs in der Wemdinger Straße. Wegen stockenden Verkehrs musste er dabei relativ langsam fahren.

Unfall in Nördlingen: Fußgänger prallt gegen Auto

Dort soll ein 51-jähriger Fußgänger dann gegen das Auto des Jugendlichen geprallt und gestürzt sein. Laut Polizeibericht lag die mangelnde Koordination des Mannes an einem Alkoholwert von ungefähr 2,3 Promille. Der 51-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 18-Jährigen entstand eine Delle mit einem Gesamtschaden von 1000 Euro. (AZ)

