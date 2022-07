Unter Drogen am Steuer in Nördlingen unterwegs

Ein 28 Jahre alter Mann wird in Nördlingen von der Polizei gestoppt. Die Beamten stellen Anzeigen für einen Drogenkonsum fest.

Einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist am Montagabend ein 28 Jahre alter Autofahrer in der Nürnberger Straße in Nördlingen unterzogen worden. Laut Polizeibericht stellten die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Sie führten deshalb einen Schnelltest durch.

Drogen am Steuer: Mann in Nördlingen darf nicht weiterfahren

Der fiel positiv aus. Der Mann durfte nicht weiterfahren, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der 28-Jährige muss jetzt mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)