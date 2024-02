Unter Drogeneinfluss? Nördlinger Autofahrer muss zur Blutentnahme

Die Nördlinger Polizei hält einen Autofahrer an: Bei der Kontrolle stellen die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest. Dem 29-Jährigen droht ein Fahrverbot.

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Nördlingen in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, wurde der 29-Jährige gegen 10.50 Uhr in der Würzburger Straße angehalten. Die Polizisten stellten bei dem Mann Anzeichen für Drogenkonsum fest, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde zudem unterbunden. Der 29-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)