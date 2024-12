Nördlingen zahlt 250.000 Euro Zuschuss an das gKU

Nördlingen zahlt an das gemeinsame Kommunalunternehmen Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime einen Zuschuss von 250.000 Euro. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Sowohl in den Kliniken als auch in den Seniorenheimen könne trotz Erhöhung der Fallpauschalen und Pflegesätze keine vollständige Refinanzierung der gestiegenen Kosten erzielt werden, wodurch im Haushaltsjahr 2023 erstmalig ein Defizit entstanden sei. Gegenüber den Trägern, dem Landkreis Donau-Ries sowie der Stadt Nördlingen, habe das gKU Donau-Ries daher einen Zuschuss beantragt.

Bereits Anfang Dezember 2024 habe der Kreisausschuss einem weiteren Zuschuss des Landkreises in Höhe von 1,75 Millionen Euro zugestimmt. Zusätzlich habe nun auch die Stadt Nördlingen beschlossen, einen Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro bereitzustellen. Diese außerplanmäßige freiwillige Leistung sei ein Zeichen der Solidarität und der Verantwortung, die die Stadt für eine bestmögliche medizinische Versorgung der Region übernehme. In der Mitteilung heißt es weiter: „Die Entscheidungen der Stadt Nördlingen und des Landkreises zeigen, wie wichtig das gKU Donau-Ries für die Stadt, den Landkreis und die umliegenden Gemeinden ist und setzt ein positives Signal in einer herausfordernden Zeit. Sie unterstreicht die Bedeutung von regionaler Zusammenarbeit und Verantwortung in der Gesundheitsversorgung.“ (AZ)