Unversperrtes Fahrrad wird in Nördlingen gestohlen

Ein Fahrrad wird am Bergertor in Nördlingen entwendet. Eines ist daran auffällig.

Ein Fahrrad ist am Samstag zwischen 21 Uhr und Mitternacht am Bergertor in Nördlingen gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei wurde dabei das nicht versperrte Fahrrad eines 59-jährigen Mannes entwendet, es handle sich um ein graues Herrenrad der Marke Rossignoli. Auf dem Gepäckträger war eine Holzkiste festmontiert. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)