Unversperrtes Jugendrad gestohlen

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat in der Mährischen Straße etwas beobachtet?

Ein schwarz-rotes Jugendrad ist in Nördlingen in der Mährischen Straße gestohlen worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl am Donnerstag, kurz nach 18 Uhr. Das Rad war nicht abgeschlossen. Die Beamten bitten um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)