Unverzichtbare Helferin

Im Herbst 2024 wurde die Rieser Naturstiftung 20 Jahre alt. Die Stiftung wird nicht selbst aktiv, sondern fördert durch Zuschüsse die Arbeit der beiden Rieser Naturschutzvereine (Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und Rieser Naturschutzverein) für den Erhalt und die Pflege von Natur und Landschaft im Ries. Seit ihrer Gründung konnte aus den Erträgen des Grundstockvermögens und Spenden insgesamt rund 65.000 Euro zur Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen in den Schutzgebieten der beiden Rieser Naturschutzvereine und Heidepflegemaßnahmen im Ries zum Erhalt der artenreichen Wacholderheiden bezuschusst. Mittlerweile verwaltet die Rieser Naturstiftung mit der Dr.-Hans Mattern-Stiftung und der Gerda Schupp-Schied- und Hansjörg Schupp-Stiftung zwei weitere Treuhandstiftungen. Die von Dr. Hans Mattern am 11. Februar .2006 gegründete Dr. Hans Mattern - Stiftung (früher Rieser Heidepflegestiftung) fördert durch Zuschüsse Maßnahmen zum Erhalt der Magerrasenflächen im Ries. Seit Gründung der Stiftung hat sich auch dieses Stiftungsvermögen kontinuierlich durch Zustiftungen erhöht. Im April 2016 erfolgte durch Hansjörg Schupp aus Appetshofen die Gründung der Gerda Schupp-Schied- und Hansjörg Schupp-Stiftung zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Südries rund um Appetshofen. Durch die Stiftung wurden u.a. Landschaftspflegemaßnahmen am Thiergarten bei Schrattenhofen und am Wennenberg bei Alerheim Auch diese Stiftung konnte erfreuliche Zustiftungen verzeichnen unter anderem eine Zustiftung einer Naturfreundin in Höhe von 100.000 Euro. Alle Stiftungen zusammen konnten seit deren Gründung den stolzen Betrag von insgesamt rund 82.000 Euro für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausschütten.

