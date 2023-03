Nördlingen

Unwiderstehliche Rock-Röhre im Nördlinger Stadtsaal

Plus Die Show "Tina – The Rock Legend" ist eine gelungene Hommage an eine Ikone der Pop- und Rockmusik. Julie Mayaya brilliert dabei als Tina Turner.

Von Anton Kutscherauer

Sie gilt als eine der schillerndsten und weltweit erfolgreichsten Figuren der Rock-Historie – die Rock-, Pop- und Soul-Sängerin Tina Turner. In der mitreißenden Bühnenshow "Tina – The Rock Legend" wurden rund 250 begeisterte Besucher im Nördlinger Stadtsaal Klösterle durch die Stationen ihrer großen Karriere geleitet.

Die rumänische Sängerin mit kongolesischen Wurzeln Julie Mayaya verkörpert die Rock-Ikone schon rein optisch so, wie man Tina Turner in Erinnerung hat: mächtig auftoupierte Löwenmähne, mit Pailletten verziertes Fransenkleid, Netzstrümpfe und Pumps. Doch im Mittelpunkt der Show stehen natürlich deren weltbekannte Hits. Mit "The Bitch Is Back" und "River Deep, Mountain High" startet das Konzert furios, bevor mit "I Can’t Stand The Rain" früh ein erster musikalischer Höhepunkt gesetzt wird. Schon hier offenbart sich, dass Julie Mayaya ihr großes Vorbild eingehend studiert hat: dynamisch-rhythmische Tanzbewegungen, ausdrucksstarke Körpersprache, sogar der stets etwas leidende Gesichtsausdruck sitzt perfekt. Vor allem bei den gesanglich herausfordernden Stücken wie "What’s Love Got To Do With It" oder "We Don’t Need Another Hero" beweist die Sängerin, dass sie der unverwechselbaren Rock-Röhre des Originals sehr nahekommt.

