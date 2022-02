Uranus – ein ungewöhnlicher Planet

Plus Erst dachte man, der Planet sei ein Stern, später hielt man ihn für einen Kometen. Auch im 20. Jahrhundert bekommt der Planet nicht die große Aufmerksamkeit.

Wilhelm Herschel gilt als offizieller Entdecker des Uranus. Als Lichtpunkt sahen ihn zwar andere schon viel früher, aber sie hielten ihn für einen Stern. Herschel selbst dachte um 1781, es sei ein Komet, ehe er das neue Objekt als neuen Planeten identifizierte.