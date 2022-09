Ursache für Stromausfälle noch nicht klar

Sicher scheint bislang nur, dass es zwei unterschiedliche Ursachen gibt. Was eine Sprecherin der Netze ODR sagt.

Warum es in Nördlingen am Donnerstag zwei Stromausfälle gab, ist noch immer nicht ganz klar. Das teilte eine Sprecherin der Netze ODR am Freitagvormittag unserer Redaktion mit. Bekannt sei mittlerweile, dass der Grund für zumindest einen Stromausfall defekte Betriebsmittel gewesen seien.

So könne es beispielsweise sein, dass ein Stein auf ein Kabel drücke und es dadurch mit der Zeit beschädigt werde. Man werde an der entsprechenden Stelle alles untersuchen. Der zweite Stromausfall habe eine andere, ebenfalls nicht bekannte Ursache.