Nördlingen

15:18 Uhr

VAN sucht Hauptdarsteller: Wer will die rieserische Eliza sein?

Viele Schauspielerinnen haben bereits in "My Fair Lady" geglänzt, darunter Audrey Hepburn. Unser Bild zeigt Ilja Richter als Alfred P. Doolittle und Sandy Mölling als Eliza Doolittle bei den Bad Hersfelder Festspielen 2016.

Plus Der Verein Alt Nördlingen bringt im Sommer "My Fair Lady" auf die Bühne der Alten Bastei. Jetzt werden die Schauspieler gesucht. Auch die Hauptrolle ist noch nicht besetzt.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Niemand Geringeres als seine Hauptdarstellerin sucht der Verein Alt Nördlingen an diesem und dem folgenden Wochenende. Bekanntlich soll im Sommer auf der Freilichtbühne das Stück "My Fair Lady" aufgeführt werden. Doch wer die Eliza singen und spielen darf, sei bislang noch nicht entschieden, verrät VAN-Vorsitzender Axel Schönmüller. Die Liste der bekannten Schauspielerinnen, die schon mal in diese Rolle geschlüpft sind, ist lang – unvergessen blieb vielen wohl Audrey Hepburn im Film "My Fair Lady". Die Regie in Nördlingen führt in diesem Jahr Schauspielerin Carmen-Dorothé Moll, und im Interview mit unserer Redaktion sagt sie, was "ihre" Eliza können sollte.

Das Musical "My Fair Lady" beruht auf dem Stück "Pygmalion" von George Bernard Shaw. Darin wettet der hochnäsige Sprachprofessor Henry Higgins, dem ungebildeten Blumenmädchen Eliza Doolittle anständiges Englisch beizubringen und sie dann in der feinen Gesellschaft als Dame auszugeben. Das klappt auch, doch so recht glücklich wird Eliza damit auch in der Musical-Fassung nicht. Carmen-Dorothé Moll will deshalb das Ende des Stückes ändern, so wie andere Regisseure es vor ihr taten, wie sie im Gespräch verrät: "Das hat schon Tradition." Das ursprüngliche Ende passe nicht zum aktuellen Zeitgeist – eine traurige Eliza, die dem Professor die Pantoffeln holen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen