Nördlingen

09:27 Uhr

Vandalismus auf dem ehemaligen Ankerbräu-Gelände

Das Gebäude der ehemaligen Brauerei in der Ankergasse in Nördlingen wurde am Wochenende verwüstet. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Auf dem ehemaligen Ankerbräu-Gelände in der Ankergasse in Nördlingen sind am Wochenende Unbefugte in das Gebäude eingedrungen und haben Büros verwüstet und Gläser und Fensterscheiben zerschlagen. Außerdem wurde im Innenhof laut Polizeibericht ein Lagerfeuer entfacht. Polizeiinspektion Nördlingen bittet um Hinweise Nach Angaben der Polizei war es nicht das erste Mal, dass sich Unberechtigte auf dem Gelände aufgehalten haben. Die Inspektion bittet nun unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

