Varta: Herbert Schein zieht sich zurück

Plus Am Donnerstag wird bekannt: Herbert Schein ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender des Batterieherstellers. Am Abend zuvor ging es noch um einen Varta-Neubau.

Von Martina Bachmann

Hinter vorgehaltener Hand wird in Nördlingen schon seit einiger Zeit über Varta gesprochen. Der Batteriehersteller soll befristete Arbeitsverträge nicht mehr verlängert haben, hieß es, Bewerbungen der bisherigen Varta-Mitarbeiter gingen bei anderen Nördlinger Unternehmen ein. Wer Aktien der Varta AG besitzt, musste zuletzt starke Nerven haben: Zu Jahresbeginn wurde das Papier noch mit 118,15 Euro gehandelt, gestern Nachmittag rutschte der Kurs auf unter 30 Euro. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen bereits verkündet, dass der Rieser Herbert Schein – bislang Vorstandsvorsitzender der AG – sich neuen Aufgaben widmen werde. Dabei hatte sich der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates am Abend zuvor noch mit den Plänen für einen weiteren Varta-Neubau befasst.

