Nördlingen

vor 20 Min.

Varta im Umbruch: Das Schichtsystem soll erneuert werden

Varta in Nördlingen: In vielen Bereichen gibt es noch immer Kurzarbeit. Hoffnung für mehr Arbeit gibt es im zweiten Halbjahr, so die Geschäftsleitung.

Plus Bei Varta Micro Production in Nördlingen hält die Kurzarbeit-Phase an. In turbulenten Zeiten sollen langfristig auch grundlegende Strukturen verändert werden.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Die Varta Micro Production in Nördlingen befindet sich in einer turbulenten Phase. Die Produktion hochwertiger Knopfzellen-Batterien für beispielsweise kabellose Kopfhörer, die sogenannten Lithium-Ionen-CoinPower-Zellen, ruht vollumfänglich. Noch gibt es keine Informationen über ein Ende der hundertprozentigen Kurzarbeit in Nördlingen, dafür aber scheint sich etwas im Produktionsprozess zu tun: Varta will den Schichtbetrieb flexibler gestalten. Der Betriebsrat äußert sich im Gespräch außerdem über Kündigungen und weitere Betriebsvereinbarungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen