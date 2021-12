Nördlingen

06:15 Uhr

Varta schafft in Nördlingen Platz für weitere Innovationen

In Nördlingen entsteht bereits ein neues Varta-Gebäude. Parallel startet in Ellwangen die neue Pilotlinie.

Plus Trotz Umsatz-Korrekturen lief die Produktion in Nördlingens neuer Varta-Fabrik gut an. So gut, dass Platz gewonnen werden konnte, um Neues produzieren zu können.

Von Verena Mörzl

Varta hat im Juni die neue Lithium-Ionen-Zellenfabrik in Nördlingen eröffnet. Das ermöglicht dem Batteriehersteller mit Sitz in Ellwangen, 400 Millionen Lithium-Ionen-Knopfzellen pro Jahr zu produzieren, gut das Doppelte also. Und während in Nördlingen eine weitere Halle in die Höhe wächst, läuft in Ellwangen zum Jahresende die Pilotlinie für die Produktion der E-Autobatterie an. Nach neuen Produkten, beschleunigten Prozessen und der Erweiterung des Vorstands durch Rainer Hald – wie geht es für Varta 2022 weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen