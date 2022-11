Nördlingen

17:47 Uhr

Varta schickt rund 500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Plus Ausbleibende Aufträge und steigende Kosten führen bei der Varta Micro Production zu einschneidenden Konsequenzen. Bis Ende April ist Kurzarbeit. Die Pläne für eine neue Fabrik liegen auf Eis.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

In den vergangenen beiden Jahren hat Varta eine Erfolgsnachricht nach der anderen in die Wirtschaftswelt geschickt. Die Umsätze stiegen, das Geld floss – auch in Form von Förderungen vom Bund. Der Standort Nördlingen wuchs schnell. Doch die Wirtschaftskrise trifft Varta heftig. Das Management reagiert nun auf sinkende Umsätze und steigende Kosten mit Kurzarbeit in Nördlingen. Außerdem werden die Pläne für eine neue Fabrik vorerst nicht weiterverfolgt. Damit dürfte sich zwar der Unmut unter einigen Löpsingern legen, die Kritik gegen den großen Bau hegen, doch die Belegschaft ist hart getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen