Vater sagt über Sohn vor Gericht: "Er weiß nicht mehr, was er tut"

Plus Angriffe und sexuelle Belästigung gegen Polizisten sind nur einige Vorwürfe gegen einen Rieser vor Gericht. Der Vater leidet unter dem Alkoholproblem des Sohnes.

Von Jan-Luc Treumann

Der 77-Jährige gibt einen ehrlichen, aber auch schonungslosen Einblick, wie es ihm mit seinem Sohn geht. Er sagt Dinge, die einem Elternteil schwerfallen müssen, sie auszusprechen: "Ich leide unter diesem Zustand, es macht mich seelisch fertig. Ich sehe kein Ende." Schließlich sagt der Vater: Sein Sohn komme irgendwann noch zu Tode. Diese Befürchtung haben alle Beteiligten im Saal des Nördlinger Amtsgerichts. Grund für ihre Annahme ist der Alkoholkonsum des 43-Jährigen – der hat ihn auch vor Gericht gebracht. Gleich vier Anklageschriften trägt Staatsanwalt Lukas Peltsarszky vor, er hetzt über die Seiten und benötigt dafür doch eine knappe Viertelstunde.

Die Taten ereigneten sich in den Jahren 2022 und 2023, mal war der Angeklagte in einer Rieskommune mit 3,62 Promille auf dem E-Bike erwischt worden, ein anderes Mal ging es um eine Körperverletzung, weil er einen Bekannten am Arm gepackt hat. Dann wurde die Polizei alarmiert, weil der Mann randalierte und er wehrte sich so sehr gegen die Polizisten, dass sie Schwierigkeiten hatten, ihn ins Auto zu bringen. Dort versuchte er auch, die Beamten zu treten. Bei einem weiteren Fall versuchte er, ein Auto und einen Anhänger zu beschädigen, auch hier ging er gegen die hinzugerufenen Polizisten vor und griff einem Beamten zwischen die Beine. Daher kommt, neben dem Widerstand gegen und Angriffen auf Polizisten, auch noch der Vorwurf der sexuellen Belästigung hinzu, außerdem diverse Beleidigungen bei nahezu allen diesen Fällen.

