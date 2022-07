Nördlingen

09:44 Uhr

Vater und Sohn brechen in Nördlinger Getränkemarkt ein

Videoaufzeichnungen helfen am Dienstag nach einem Einbruch in Nördlingen, den zweiten Täter zu identifizieren.

Am Dienstagabend entdeckt in Nördlingen ein Getränkemarkt-Mitarbeiter Aufbruchspuren an einem Tor. Einer der Einbrecher ist zu diesem Zeitpunkt noch im Markt.

Ein Getränkemarkt-Mitarbeiter hat am Dienstag in Nördlingen einen Diebstahl verhindert. Am Abend entdeckte er an einem Tor des Marktes in der Maria-Penn-Straße Aufbruchspuren, weshalb er die Polizei verständigte. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte entdeckte der Mitarbeiter einen 18-Jährigen, der sich im Gebäude aufhielt und im Anschluss festgenommen wurde. Außerdem zeigten laut Polizeibericht Viedeoaufzeichnungen, dass an dem Einbruch eine weitere Person beteiligt war. Diese wurde umgehend ermittelt und ebenfalls festgenommen, es handelte sich um den Vater des 18-Jährigen. Beim Diebesgut handelte es sich um verschiedene alkoholische Getränke, gegen beide Einbrecher wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

