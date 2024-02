Vater und Sohn streiten um Autoschlüssel: Einer wird verletzt

Zwei Männer streiten sich auf einem Nördlinger Parkplatz, es sind Vater und Sohn. Anschließend muss einer ins Krankenhaus gebracht werden.

Um den Autoschlüssel haben sich ein 59-jähriger Mann und sein Sohn am frühen Samstagnachmittag gestritten. Laut Polizeibericht rangelten die beiden auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgroßmarktes in Nördlingen. Dabei stürzte der Vater und zog sich Schürfwunden am rechten Knie und am Kopf zu.

Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Eine hinzugezogene Streife nahm den Vorfall auf. (AZ)