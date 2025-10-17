Auf großes Interesse stieß die besondere Stadtführung mit Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“ stattfand. Rund 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, gemeinsam mit dem ehemaligen Stadtoberhaupt auf einen Spaziergang durch die Altstadt zu gehen – und dabei nicht nur historische Fakten, sondern vor allem persönliche Eindrücke und Erinnerungen zu erfahren. Anders als bei einer klassischen Stadtführung stand diesmal nicht die reine Geschichte der Bauwerke oder Plätze im Vordergrund, sondern die lebendige Erinnerung an vergangene Zeiten: an Geschäfte, Häuser und Menschen, die das Gesicht Nördlingens über viele Jahrzehnte geprägt haben. Mit tiefem Wissen und spürbarer Verbundenheit zur Stadt ließ Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul die Vergangenheit auf besondere Weise aufleben. Im Anschluss lud der Seniorenbeirat der Stadt Nördlingen alle Teilnehmenden in die Seniorenbegegnungsstätte in der Polizeigasse ein.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!