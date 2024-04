Verdi bestreikt Druckerei von C.H. Beck am Freitag in Nördlingen

Rund 120 Beschäftigte von C.H. Beck legen am Freitag in Nördlingen die Arbeit nieder. Das sind ihre Forderungen.

Die Mitarbeiter der Druckerei C.H. Beck haben am Freitag in Nördlingen ihre Arbeit niedergelegt. Es beteiligten sich im Laufe des Tages rund 120 Beschäftigte an dem Streik, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Matthias Erdmenger sagt. Um 4 Uhr morgens versammelten sich die Streikenden vor Werk 2 und verteilten Streikaufrufe, danach trafen sie sich im DGB-Haus (siehe Bild).

C.H. Beck trat vor mehreren Jahren aus dem Tarifvertrag aus und ist ohne Tarifbindung (OT). Erdmenger hofft, dass dennoch mindestens die Ergebnisse der bundesweiten Tarifverhandlungen von C.H. Beck übernommen werden. Verdi fordert 12 Prozent mehr und verweist auf den Reallohnverlust der Mitarbeiter in den vergangenen Jahren. Geschäftsführer Dr. Oliver Kranert zeigt einerseits Verständnis für die Lage der Beschäftigten aufgrund der Inflation. Die hohen Forderungen würden aber dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit leide und die Sicherheit der Arbeitsplätze in Gefahr gebracht werde. (linm)