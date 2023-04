Verkäuferin verfolgt Schuhdieb in Nördlingen mit dem Auto

Die Frau stellt den Mann an einem Baumarkt zur Rede. Dort wirft er die Schuhe weg und rennt weiter. Nun wird ein Mann gesucht, dessen Schuhsohlen rot-orange sind.

Die Verkäuferin eines Schuhladens in Nördlingen hat am Montag gegen 19 Uhr die Verfolgung von einem Schuhdieb aufgenommen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte die 45-jährige Verkäuferin des Schuhgeschäftes im Reutheweg einen Dieb, der den Laden mit ein paar unbezahlten Schuhen verließ. Da der Mann sofort nach Ertönen des Alarms zu Fuß flüchtete, nahm die Verkäuferin die Verfolgung mit ihrem Pkw auf.

Frau verfolgt in Nördlingen Schuhdieb

Sie konnte den Täter dann am Baumarkt in der Hoferstraße antreffen und forderte ihn auf, die Schuhe zurückzubringen. Der Täter warf plötzlich die Schuhe in ein Gebüsch und rannte wieder davon. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35-40 Jahre alt, hatte eine Glatze bzw. sehr kurze Haare, der Mann trug eine schwarze Jacke und schwarze Adidas Schuhe mit rot-orange-farbener Sohle. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)