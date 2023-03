Das sind Ihre Vorschläge zum Verkehr der Zukunft in Nördlingen

19:10 Uhr Artikel anhören Shape

Mehr verkehrsberuhigte Bereiche und Parkuhren oder gar eine neue Tiefgarage vor den Stadttoren? Leserinnen und Leser sagten ihre Meinungen.

Die Stadt Nördlingen arbeitet derzeit an einem Konzept über den Verkehr der Zukunft in der Nördlinger Altstadt. Ideen sind unter anderem eine Unterbrechung des Inneren Rings, Parkgebühren und verkehrsberuhigte Bereiche. Wir wollten von Leserinnen und Lesern der Rieser Nachrichten wissen, was ihre Meinung zu den Vorschlägen sind. Das sind Ihre Antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .