Verkehr in der Altstadt: Schreiben Sie uns Ihre Meinung

Unterbrechung des Inneren Rings, mehr verkehrsberuhigte Bereiche, neue Einbahnstraßen: Was sagen Sie zu den Ideen zum Verkehr in Nördlingen?

Durch das Berger Tor in die Nördlinger Altstadt fahren? Das ist möglich - doch die Bergerstraße ist in diesen Tagen eine Sackgasse, der Gerd-Müller-Platz wird gebaut. Auch die "Stadtrunde" ist nicht mehr möglich: Wer zum Reimlinger Tor reinfährt, kommt nur über die Umleitung auch wieder zum Reimlinger Tor hinaus.

Nun wird hinter den Kulissen derzeit über ein neues Verkehrskonzept gesprochen. Eine Idee ist dabei, den Inneren Ring zu unterbrechen. Auch dann wäre die "Stadtrunde" nicht mehr möglich, weil man beispielsweise beim Löpsinger Tor nur noch rein und beim Deininger Tor nur noch rausfahren könnte. Diskutiert werden auch noch andere Fragen: Kann man weitere Teile der Altstadt in verkehrsberuhigte Bereiche umwandeln? Wie geht es mit den Anwohner-Parkausweisen weiter?

Schreiben Sie uns eine Email oder einen Brief

Die Rieser Nachrichten haben in den vergangenen Wochen schon über mehrere Aspekte des Themas "Verkehr" berichtet. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Ihre Meinung dazu veröffentlichen dürften. Was halten Sie von einer Unterbrechung des Inneren Rings? Würden Sie Parkgebühren in der Altstadt befürworten? Wie wichtig ist es Ihnen, mit dem Auto in die Stadt zu fahren? Wir würden uns sehr über einen Brief oder eine E-Mail von Ihnen freuen. Unsere E-Mail-Adresse lautet: redaktion@rieser-nachrichten.de. Unsere Postadresse ist: Rieser Nachrichten, Redaktion, Deininger Straße 8, 86720 Nördlingen.