Verkehrskontrolle: Belgier gibt Drogenkonsum zu

Ein Fahrer eines belgischen Kleintransporters ist am Freitagvormittag einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Die Polizisten stellen dabei drogentypische Auffälligkeiten fest. Wie die Polizei mitteilt, gab der Fahrer zu, tags zuvor in Belgien noch einen Joint geraucht zu haben. Der belgische Staatsangehörige musste nach einer erfolgten Blutentnahme die Geldbuße per Kreditkarte begleichen. (AZ)