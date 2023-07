Verkehrsteilnehmer fährt in Nördlingen gegen Hausfassade und flieht

Ein bislang unbekannter Autofahrer fährt in Nördlingen gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses: Daraufhin flieht er. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Nördlinger Eisengasse ist am Dienstag, 18. Juli beschädigt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 16 Uhr gegen das Haus und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach, sondern flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

