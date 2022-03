Nördlingen

vor 19 Min.

Verkehrsübungsplatz in Nördlingen: Jetzt soll ein Arbeitskreis beraten

Noch gibt es keine Entscheidung, wo die Grundschüler in Nördlingen künftig die Verkehrsregeln lernen sollen.

Plus Seit Jahren wird in Nördlingen über einen neuen Verkehrsübungsplatz diskutiert. Warum die Stadträte am Dienstag keine Entscheidung getroffen haben.

Von Bernd Schied

Die Entscheidung über den künftigen Standort für einen Verkehrsübungsplatz in Nördlingen lässt noch auf sich warten. Der Bauausschuss des Stadtrates hat sich am Dienstagabend nach einer ausführlichen und recht konstruktiven Debatte auf Vorschlag von Oberbürgermeister David Wittner darauf verständigt, das Thema zunächst an den "Lenkungskreis Verkehr" zu verweisen. Dessen Empfehlung soll dann nochmals im Ausschuss behandelt werden.

