Verkehrszeichen von Unbekanntem umgeknickt

In der Nacht auf Sonntag wird ein Schild in Nördlingen beschädigt.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitfenster zwischen 23 und 2 Uhr, das Verkehrszeichen „Ende der Vorfahrtstraße“ in der Löpsinger Straße in Nördlingen umgeknickt, wie die Polizei berichtet. Das Standrohr wurde hierbei beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.