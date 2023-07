Vermisster Jugendlicher mit gestohlenem Fahrrad in Nördlingen gefunden

Die Polizei findet am Donnerstag einen vermissten Jugendlichen in Nördlingen. Der junge Mann hat ein gestohlenes Fahrrad dabei: Der Eigentümer soll sich melden.

Ein aufgrund einer Vermisstenanzeige gesuchter Jugendlicher ist am Donnerstagabend in Nördlingen aufgefunden worden. Laut Angaben der Polizei trafen die Beamten ihn in der Wagga-Wagga-Straße. Er hatte ein hochwertiges, weißes Mountainbike dabei. Da bekannt ist, dass er selbst kein Fahrrad besitzt und der Jugendliche keine Angaben zu dem Fahrrad machte, wurde zunächst davon ausgegangen, dass er das Fahrrad gestohlen hatte. Das Rad wurde sichergestellt. Die Polizei Nördlingen sucht nun den Besitzer des Fahrrades. Dieser möge sich mit dem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Nördlingen melden.

