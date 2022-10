Vermisster Mann in Nördlingen tot aufgefunden

Nach einem Spaziergang im Bereich der Baldinger Straße kommt ein Senior nicht nach Hause. Am Mittwochmittag findet ihn schließlich die Polizei tot auf.

Ein Mann ist am Mittwoch in Nördlingen tot aufgefunden worden. Von Dienstagmittag an hatte die Polizei nach einem 82-Jährigen gesucht, er war von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Die ersten eingeleiteten, intensiven Suchmaßnahmen waren erfolglos verlaufen, teilt die Polizei mit, zwischenzeitlich wurde öffentlich nach dem Mann gefahndet.

Der 82-Jährige kehrte von einem Spaziergang in Nördlingen nicht zurück

Am Mittwochnachmittag berichteten die Beamten, dass der Senior mittags tot im Bereich eines Biotops im Westen Nördlingens von Polizeikräften aufgefunden wurde. Die Kripo Dillingen ermittelt nun hinsichtlich der Todesumstände, wobei Fremdeinwirkung durch Dritte ersten Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden könne. (AZ)