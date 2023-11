Vernissage im Kultwork: Rieser Hügel mal anders betrachtet

Im Kultwork geht es derzeit darum, wie die weibliche Brust entsexualisiert werden kann. Ein Beitrag für Toleranz, Gleichheit und Gleichberechtigung.

Das Projekt „Rieser Hügel“ ist tatsächlich im doppelten Sinne doppeldeutig zu interpretieren. Zum einen geht es um die unbekleidete weibliche Brust, zum anderen wirklich um die sanfte Hügellandschaft, die das Ries so reizvoll macht. Und genau dieses „Reizvolle“ wollen die beiden Nördlingerinnen Theresa Ulbricht (Projektleiterin) und Katja Mangold (Fotografin) durchaus anders sehen. Obwohl sie die nackten Tatsachen auf den künstlerischen Fotografien jeweils mit einem tatsächlichen Rieser Hügel verbinden.

Was sie damit sagen wollen, erschließt sich manchem Betrachter nicht wirklich, auch wie sie durch ihre Aktion die weibliche Brust – wie in der Eröffnungsrede angedeutet – „entsexualisieren“ wollen, wird dennoch nicht klar. Diese beiden Themen waren bei der überaus gut besuchten Vernissage dann auch nicht unumstrittene Diskussionspunkte. Doch genau das sei, so Theresa Ulbricht, auch der Plan hinter der Aktion: Kontroverse Meinungen sollen ausgetauscht werden.

Vernissage von „Rieser Hügel“ im Kultwork in Nördlingen

Denn nach wie vor prangen nackte und halb nackte Brüste auf vielen Werbeplakaten und sind in einschlägigen Zeitschriften und Kalendern mehr als genug zu finden. Aber gleichzeitig wird jeder vermeintlich zu „offenherzige“ Umgang einer Frau mit zu viel Dekolleté in der Öffentlichkeit stigmatisiert. So sehen die beiden Protagonistinnen ihr Projekt als einen Beitrag zu Toleranz, Gleichheit und Gleichberechtigung. Gleichzeitig soll dazu aufgefordert werden, mehr darüber nachzudenken, was es bedeutet, als Frau immer noch auf sexuelle Attribute reduziert zu werden.

„Your Body, Your Rules“ bedeutet für Mangold und Ulbricht, das Recht jeder Frau auf visuelle Selbstbestimmung hinzuweisen. „Frau kann es wirklich niemand recht machen“, sagt Katja Mangold, „zu offen ist herausfordernd, ist sie zurückhaltend, provoziert sie angeblich auch.“ Ohne Probleme hat sie Rieserinnen zwischen 20 und 60 Jahren für ihr Fotoprojekt gewinnen können, „wir könnten wohl problemlos einen weiteren Kalender fotografieren“.

Bilder sind auch weiterhin im Kultwork zu sehen

Neben den „Brustbildern“, die großformatig – nicht nur zur Vernissage – die Wände im Kultwork zieren, gibt es einen Kalender für 2023, den Tanja Albert gestaltet hat und der alle Rieser Hügel (sowohl im Bild aus auch als Text) beinhaltet. Verkauft wird das Werk ab sofort unter anderem in der Weinbar Leopolds, in den Genussboxen, bei der Friseurin Dragana Gantner oder direkt im Kultwork. Preis: 35,00 Euro (inkl. fünf Euro Spende an die Brustkrebshilfe).

Lesen Sie dazu auch

Moderiert wurde die Schau von der Dragqueen Vendetta Villain, die Katja Mangold und Theresa Ulbricht zu ihren Beweggründen für die bewussten Provokationen, zu denen nicht zuletzt ja auch die Moderatorin selbst zählte, befragte. „Diskussionen über Konzept und Umsetzung sind eingeplant und gewünscht“, sagte Theresa Ulbricht, und ihr Plan sollte gelingen. Das eigentlich fast schon überfüllte Kultwork brodelte bei der Vernissage regelrecht. Bei der Vielzahl von Themen, mit der die Aktion vollgepackt ist, allerdings auch kein Wunder. Die Ausstellung ist noch bis Anfang kommenden Jahres im Kultwork zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.