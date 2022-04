Verpflichtend Fotovoltaik auf dem Strenesse-Areal?

Plus Die ökologischen Standards für den zweiten Bauabschnitt auf dem Strenesse-Areal lösen eine Debatte über Fotovoltaik aus. Sie soll bald fortgeführt werden.

Wie soll in Nördlingen und seinen Stadtteilen mit Blick auf die energetischen Standards der Häuser künftig gebaut werden? Soll der Stadtrat etwa verpflichtend Fotovoltaikanlagen auf den Dächern vorschreiben, wie dies Baden-Württemberg ab Mai tut? Oder soll man es den Bauherren selbst überlassen, auf welche Weise sie die künftigen klimapolitischen Vorgaben erreichen?