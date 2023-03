Versuchte Vergewaltigung? Vor Gericht werden zwei Versionen geschildert

Plus Ein Mann soll versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen, doch er bestreitet das. Trotz Widersprüchen im Prozess kommt das Schöffengericht zu einem Urteil.

Weiter könnten sie kaum auseinander liegen: Staatsanwältin Anna Lena Lessmann fordert eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, Verteidigerin Elisabeth Hößler einen Freispruch. Vor dem Amtsgericht Nördlingen wird ein mutmaßliches Sexualdelikt verhandelt. Ein 28-Jähriger soll eine zwei Jahre jüngere Frau versucht haben zu vergewaltigen. Doch im Prozess gibt es Widersprüche.

An einem Abend vor rund drei Jahren war eine 26-Jährige mit ihrem Kleinkind in einer Flüchtlingsunterkunft im Ries auf der Suche nach einem Geschirrtuch. Sie suchte auch in den Zimmern anderer Personen und klopfte an die Tür des Angeklagten, schildert die Staatsanwältin.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Als die Frau im Zimmer war, schloss der Mann laut Anklage zu und sagte in derberer Wortwahl, er wolle Sex mit ihr haben. Sie habe das abgelehnt, doch der Mann nicht locker gelassen, sie umklammert, ihr die Stoffhose ausgezogen. Die Frau habe mehrfach geäußert, dass sie das nicht wolle und den Mann mit der Faust zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Er soll dann mit dem Schlüssel aus dem Fenster geflohen sein. Die Frau sei für rund 30 Minuten nicht aus dem Zimmer gekommen. Im Prozess zeigt sich, dass ein kaputter Rollo wohl nur einen Spalt von 26 Zentimetern offen ließ.

Angeklagter sagt: Frau soll sich hinter einem Schrank versteckt haben

Der Angeklagte lässt über seine Verteidigerin eine andere Version verlesen: Als die Frau auf der Suche nach dem Tuch gewesen sei, kam sie zu ihm ins Zimmer, das habe der 28-Jährige nicht gewollt. Da sie das Zimmer nicht verlassen habe, sei er in die Küche gegangen, um sich etwas zu essen zu holen. Die Frau sei auch rausgegangen; als ihr Mandant zurückkam, habe er zugesperrt, weil er danach schlafen wollte, so Hößler.

Doch die Frau sei unbemerkt zurück in sein Zimmer gegangen und dann auf einmal hinter einem Schrank hervorgekommen. Anschließend ging sie mit einem Besen auf ihn und das Mobiliar los. Der Mann habe sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als das Zimmer aus dem Fenster zu verlassen und die Polizei zu rufen. Er habe Angst gehabt, bei einer körperlichen Auseinandersetzung als Schuldiger aus der Sache zu gehen.

Prozess in Nördlingen: Geschädigte kann sich nicht mehr an alles erinnern

Die mutmaßlich Geschädigte macht ihre Aussage sehr gefasst, Richterin Ruth Roser wird später in ihrem Urteil schildern: "ohne Belastungseifer". Sie sei, ohne sich etwas dabei zu denken, in das Zimmer des Angeklagten gegangen. Doch sie habe das Tuch nicht gefunden, da sei er zu ihr gekommen und habe gesagt, er wolle mit ihr Sex – woraufhin sie meinte: "Du bist verrückt." Sie wollte das Zimmer verlassen, doch der 28-Jährige habe die Tür verschlossen und den Schlüssel aus dem Fenster geworfen. Sie habe sich gewehrt, um Hilfe geschrien. Die Frau wollte ihn schlagen, doch dazu sei es nicht mehr gekommen, weil er aus dem Fenster gesprungen sei. Von der Richterin nach dem Vorfall mit der Hose gefragt, sagt die Frau: "Das weiß ich nicht mehr."

Ebenso schildert sie, nicht verletzt worden zu sein – die Polizei hatte Rötungen an der Schulter mit Fotos dokumentiert. Dass die 26-Jährige sich aber im Zimmer versteckt haben soll, wies sie klar von sich: Sie habe ein zwei Monate altes Kind auf dem Rücken getragen, wie solle das möglich sein?

Schöffengericht hört sich die Notrufe an

Im Gericht werden auch die abgesetzten Notrufe angehört, bei denen es teilweise Verständigungsprobleme gibt. Zunächst der Anruf des Angeklagten, der gesagt hatte, dass sich eine Frau in seinem Zimmer befindet, er habe den Schlüssel verloren. Schließlich heißt es, eine Streife werde losgeschickt. Einer der Beamten sagt aus, dass man die beiden Parteien getrennt habe, es seien aber keinerlei Straftaten angedeutet worden. Die Polizisten seien abgefahren, dann kam aber der Notruf der Frau an.

Auch der wird angehört: Auf Englisch sagte die Frau eindeutig, dass jemand versucht habe, sie zu vergewaltigen; der Polizist wiederum bat sie, deutsch zu sprechen. Letztlich wurde die Streife zurückgeschickt. Die Polizei verständigte den Kriminaldauerdienst, die Kleidung der Frau wurde mitgenommen.

Ein Kripobeamter bestätigt der Richterin, dass die 26-Jährige ohne Belastungseifer aussagte: "Man konnte sich vorstellen, dass es sich so abgespielt hat." Andererseits gibt es Widersprüche, eine Bewohnerin schildert vor Gericht Dinge teilweise anders, als sie sie damals der Polizei erzählte.

Gericht sieht eine sexuelle Nötigung

Staatsanwältin Lessmann sagt in ihrem Plädoyer, dass die Aussage, der Angeklagte habe sich nicht anders zu helfen gewusst, eine Schutzbehauptung sei. Die Geschädigte habe glaubhaft ausgesagt und die Polizei habe von einer unübersichtlichen Lage beim ersten Einsatz gesprochen. Für Verteidigerin Hößler standen dagegen Widersprüche im Raum, die Frau habe bei diesem ersten Einsatz nichts gesagt. Ihr Mandant sei mit dem Besen attackiert worden, die Fotos zeigten einen zerfetzten Besen. An der Kleidung der Frau seien keine Spuren ihres Mandanten nachweisbar gewesen.

Das Schöffengericht sah eine sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung in einem minderschweren Fall vorliegen und verurteilt den Mann zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die Zeugin habe eindringlich geschildert, dass sie keinen Sex mit dem Angeklagten haben wolle, es sei in sich schlüssig vorgetragen worden. Das Gericht glaube der Frau. Auch wenn die Polizei den Notruf nicht verstanden habe, sei die Aussage zu verstehen gewesen. Da der Mann verheiratet sei, gehe man von einer günstigen Sozialprognose aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.