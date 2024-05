Versuchter Mord in Nördlingen: Heute startet der Prozess

Am Landgericht in Augsburg beginnt nun der Fall um einen mutmaßlichen versuchten Mord. Im April 2023 sollen zwei Männer einen anderen massiv attackiert haben.

Gleich zwei Fälle von versuchtem Mord gab es in den vergangenen beiden Jahren in Nördlingen – in einem der Fälle beginnt an diesem Donnerstag die juristische Aufarbeitung. Denn im April 2023 sollen zwei Personen einem Mann in Nördlingen massive Verletzungen zugefügt haben. Bekannt ist der Polizei aber wohl nur einer der mutmaßlichen Täter – ihm wird nun ein versuchter Mord zusammen mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Der Geschädigte und der Angeschuldigte kannten sich über die Arbeit, es herrschte aber nicht nur in beruflicher Hinsicht ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Im Laufe der Zeit kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden. In einer Nacht im April 2023 sollen dann der Angeschuldigte und eine weitere Person zum Auto des Geschädigten gegangen sein, der dort übernachtete.

Versuchter Mord in Nördlingen: Prozess vor dem Landgericht in Augsburg

Die beiden Personen waren wohl mit einer Schaufel und einem Stein ausgestattet, um sich den Schlafenden vorzuknöpfen: Sie holten ihn aus dem Auto und die unbekannte Person soll den Geschädigten massiv mit der Schaufel verletzt haben. Schließlich sollen die beiden den Mann samt seinen schweren Verletzungen liegen gelassen haben.

An diesem Donnerstag wird in Augsburg zunächst die Anklage verlesen, ab Anfang Juni starten dann die weiteren Termine der Hauptverhandlung.

