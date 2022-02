Nördlingen

vor 18 Min.

Verteilerkasten in der Nördlinger Innenstadt qualmt

In der Innenstadt in Nördlingen fing am Montagabend ein Verteilerkasten zu qualmen an.

Ein Stromverteilerkasten in Nördlingen fing am Montagabend an zu qualmen. Schuld war ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr in Nördlingen ist am Montagabend wegen einer Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Innenstadt alarmiert worden. Ein Stromverteilerkasten hatte angefangen zu qualmen. Nach Angaben der Polizei verursachte ein technischer Defekt den Rauch. Dabei war aber kein offenes Feuer entstanden. (AZ)

