Verursacher fährt nach Unfall an Supermarkt in Nördlingen davon

Etwa 2500 Euro Schaden entstehen, als am Mittwoch eine unbekannte Person in Nördlingen einen geparkten Wagen streift. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Unfallverursacher ist am Mittwochnachmittag in Nördlingen nach einem Streifunfall seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr stand ein Wagen auf dem Norma-Parkplatz in der Gewerbestraße; in dieser Zeit wurde das Auto wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Stoßstange angefahren. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei nimmt unter Telefon 09081/29560 Hinweise entgegen. (AZ)