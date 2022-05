Verursacher flüchtet nach Unfall in der Adamstraße in Nördlingen

Am Kreisverkehr zur Adamstraße in Nördlingen verursacht ein Unbekannter einen Auffahrunfall, fährt aber danach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher ist nach einem Auffahrunfall in Nördlingen am Mittwoch davongefahren. Gegen 17 Uhr musste am Kreisverkehr zur Adamstraße eine 18-Jährige verkehrsbedingt halten, worauf der Unbekannte ihr nach Angaben der Polizei auffuhr.

Unbekannter Unfallverursacher flieht in Nördlingen

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr daraufhin aber weiter, anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)