Verursacherin flüchtet von Unfallstelle

Eine Pkw-Fahrerin ordnet sich in an einer Ampelanlage auf die Linksabbiegerspur ein. Plötzlich fährt sie auf die rechte Spur und stößt gegen einen anderen Pkw.

Am Freitagnachmittag hat sich gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall in Nördlingen ereignet, bei dem die Verursacherin von der Unfallstelle flüchtete.

Dem Polizeibericht zufolge hatte sich ein blauer Pkw mit ausländischer Zulassung an der Ampelanlage auf der Würzburger Straße zur Ortsverbindung Nördlingen-Pflaumloch an der Linksabbiegerspur in Richtung Nördlingen eingeordnet.

Unvermittelt setzte der Pkw zurück, um sich auf die Abbiegespur in Richtung Pflaumloch einzuordnen. Hierbei stieß er gegen die Fahrzeugtüre des danebenstehenden Pkw der Marke "Seat". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Das Verursacherfahrzeug soll von einer etwa 55 Jahre alten Frau gefahren worden sein. Diese war mit ihrem Pkw nach dem Zusammenstoß geflüchtet, heißt es weiter.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (AZ)