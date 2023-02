Nördlingen

17:00 Uhr

Nördlingen-Aalen: Um Zugverbindungen von Go-Ahead herrscht Verwirrung

Go-Ahead kündigt an, dass der Fahrplan auf der Riesbahn ab Freitag wieder korrekt angegeben werden soll.

Plus Wer am Mittwoch und Donnerstag online den Go-Ahead-Fahrplan von Nördlingen nach Aalen sucht, findet nur Busse. Züge fahren allerdings. Wann wird das Problem behoben?

Von Verena Mörzl

Wer sich auf eine Zugfahrt vorbereitet, checkt meistens seine Daten: Ticket da? Verbindung pünktlich? Vor allem dann, wenn eine gewisse Unzuverlässigkeit auf der Strecke herrscht, wie derzeit auf der Riesbahn. Zugpassagiere von Go-Ahead standen am Mittwoch und am Donnerstag vor einem Problem: Wer auf der Website des Eisenbahnunternehmens oder der Bahn beispielsweise die Fahrt zwischen Bahnhof Nördlingen und Bahnhof Bopfingen eingab, wurde auf Busse verwiesen. Teilweise recht umständlich, wie das Beispiel eines Lesers zeigte. Doch was war überhaupt los?

